Китай будет перенаправлять рейсы из Шанхая из-за вспышки COVID-19

Авиационные власти Китая с 21 марта будут перенаправлять некоторые международные рейсы из Шанхая в другие города страны из-за новой вспышки COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник управление гражданской авиации Китая.

Шанхай, как и многие другие города Китая, в последние недели столкнулся с активно растущим числом заражений коронавирусной инфекции, и для того, чтобы облегчить нагрузку на город в сфере профилактики и контроля за эпидемией, было принято решение перенаправлять некоторые международные пассажирские рейсы в период с 21 марта по 1 мая в другие города.

Корректировки маршрутов затронут 106 рейсов по 22 направлениям пяти китайских авиакомпаний, в частности Air China, China Eastern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines и Spring Airlines.

Рейсы будет перенесены из международного аэропорта "Пудун" в аэропорты, расположенные в Чэнду, Даляне, Фучжоу, Ханчжоу, Куньмине, Наньчане, Нинбо, Сямэне, Тайюане, Чунцине и других городах.

На протяжении всего периода пандемии власти Шанхая довольно эффективно справлялись с большим потоком въезжающих в страну из-за границы людей и товаров, обеспечивали строгий карантин и при возникновении небольших локальных вспышек быстро с ними справлялись. Всего в городе за время пандемии выявили 4,8 тысячи случаев COVID-19, за последние сутки зарегистрировано 12 локальных случаев, 9 ввозных и 133 бессимптомных. На лечении в больницах города на сегодняшний день находится 671 пациент с коронавирусом.