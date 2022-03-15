Ставка рефинансирования повысилась на 1,25 процентных пункта

Совет Центрального банка Армении на заседании 15 марта принял решение повысить ставку рефинансирования на 1,25 процентных пункта, доведя до 9,25%.

Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, процентная ставка ломбардного РЕПО, предоставляемого Центральным банком Армении, составляет 10,75.

Процентная ставка средств, привлеченных Центральным банком РА от банков, составляет 7,75% .