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Ставка рефинансирования повысилась на 1,25 процентных пункта

Ставка рефинансирования повысилась на 1,25 процентных пункта

Совет Центрального банка Армении на заседании 15 марта принял решение повысить ставку рефинансирования на 1,25 процентных пункта, доведя до 9,25%.

Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, процентная ставка ломбардного РЕПО, предоставляемого Центральным банком Армении, составляет 10,75.

Процентная ставка средств, привлеченных Центральным банком РА от банков, составляет 7,75% .


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