В Спасательную службу МЧС Армении поступило 12 дронов

В Спасательную службу МЧС Армении поступило 12 беспилотных летательных аппаратов, ими уже оснащены все областные управления. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС по обороне, представляя работу, проделанную МЧС в рамках реализации Пятилетней программы правительства на 2021 - 2026 годы, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РА Андраник Пилоян.

«За отчетный период аварийно-спасательная служба МЧС пополнилась 12 беспилотными летательными аппаратами, 4 из которых предназначены для проведения специальных операций, также одним дроном, осуществляющим поисково-спасательные работы с высоты до 150 метров», - сказал Пилоян.

По словам министра, они приобретены не за счет бюджета, а получены от партнеров безвозмездно. До этого в отделении было все 4 дрона. «Дроны направлены во все региональные отделения. То есть, во всех наших областных управлениях уже есть, как минимум, по одному дрону, персонал обучен выполнять с ними соответствующие работы», - сказал Пилоян.

В 2021 году в регионах и в Ереване установлено 203 новых сигнальных устройства, отремонтировано 224. По данным на 2021 год, в рабочем состоянии находится 961 из 1 003 сигнальных устройств. «До 2021 году их количество составляло 485, мы увеличили это количество примерно на 50%. В целом для того, чтобы иметь возможность оповещать население на всей территории республики, необходимо 1 544 устройства», - сказал Пилоян.

По словам министра, в прошлом году пожарно-спасательные и добровольные пожарно-спасательные базы в поселках Шурнух, Шикахох, Корнидзор Сюника были обеспечены пожарными машинами. Глава общины Корнидзор запросил еще одну пожарно-спасательную машину. Он также будет предоставлена.

Пилоян также сообщил, что парк пополнен 7 единицами легких грузовых машин, пожарно-спасательных и легковых внедорожников. Все грузовики и внедорожники были переданы подразделениям Сюникского регионального спасательного управления для быстрой и эффективной организации спасательной службы на труднопроходимых участках автомобильных дорог региона в зимний период.