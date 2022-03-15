Глава Всемирного банка оценил влияние антироссийских санкций на мировой ВВП

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс считает, что санкции против России окажут большее влияние на мировой ВВП, чем спецоперация РФ по демилитаризации Украины, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Мэлпасс посчитал, что ситуация на Украине приведет к "немедленному влиянию в ближайшей перспективе" на мировую экономику.

"Думаю, что даже большее воздействие на мировой ВВП имеют сами санкции против России", - заявил Мэлпасс на мероприятии, организованном газетой Washington Post.

Глава Всемирного банка, однако, отметил, что другие страны смогут быстро восстановиться от прекращения поставок российских энергоресурсов и продуктов питания из РФ и Украины. В частности, по его мнению, сектор сельского хозяйства других стран может "приспособиться за год или около того".

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.