Лыжник Микаел Микаелян к новому сезону будет готовиться по специальной программе

Ведущий армянский лыжник Микаэл Микаелян к следующему сезону будет готовиться по обновленной программе.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил сам Микаэл Микаелян. «На Олимпиаде в Пекине не было никаких организационных проблем. Это была моя вторая Олимпиада. Игры в Пекине меня очень впечатлили. Но из-за пандемии не было болельщиков, что оставило свой след», - рассказал Микаелян.

По словам лыжника, со спортивной точки зрения он не доволен своими результатами, так как период подготовки был более насыщенным. «Если оценивать по 10-бальной шкале, то я оценю себя на 5 баллов. Я ожидал от себя большего», - подчеркнул спортсмен.

Этот сезон для Микаеляна уже завершен. В следующем сезоне лыжник будет тренироваться со своими родителями Артуром Микаеляном и Аллой Микаелян, которые являются тренерами команды. К новому сезону он будет готовиться по специальной программе.

«Я продолжу тренировки до апреля. Снег в Ашоцке лежит долго. Теперь нам нужно отдохнуть. Мы изменим и план тренировок», - заключил он.