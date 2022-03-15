СМИ: Великобритания столкнулась с новым последствием антироссийских санкций

Ограничения на закупку российского гранулированного древесного топлива из-за санкций усугубляют энергетический кризис, с которым сталкивается Великобритания. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, до недавнего времени Россия была для Великобритании крупным поставщиком использующихся для отопления древесных гранул, однако теперь британские импортеры пытаются в срочном порядке найти альтернативные источники закупок.

Прекращение поставок гранулированной древесины из России на фоне новых санкций приведет к резкому увеличению цен за отопление для владельцев котлов, работающих на биотопливе, говорится в материале. Так, благодаря программе правительственной поддержки в последние годы тысячи британских домовладельцев и бизнесменов перешли на отопительные системы, в которых используется именно этот вид топлива.

По данным The Daily Telegraph, цены на гранулированное древесное топливо в стране уже увеличились на 25—40%, достигнув уровня 385 фунтов стерлингов за тонну. Как рассказал в интервью газете возглавляющий торговую организацию UK Pellet Council Марк Лебус, на данный момент срочно разрабатываются альтернативные меры по реструктуризации международной системы поставок.

При этом он указал, что запрет на закупку российской гранулированной древесины отразится на поставках во всем мире. "Последствия ощутят и другие страны, которые сейчас борются за лучшую продукцию одних и тех же поставщиков", - предупредил представитель UK Pellet Council.

По словам Лебуса, британское правительство будет стараться наладить внутреннее производство древесных гранул. "Великобритания не сможет обеспечить необходимое количество топлива, поэтому нам придется импортировать значительные объемы, и мы неизбежно окажемся вовлеченными в усиливающийся энергетический кризис", — резюмировал он.