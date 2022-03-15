Пашинян и Клаар подчеркнули необходимость всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта под эгидой МГ ОБСЕ

Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. На встрече присутствовала и глава Офиса ЕС в Армении, посол Андреа Викторин. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

Премьер-министр выразил удовлетворение динамичным развитием партнерства Армения-ЕС и усилиями, направленными на укрепление отношений. Коснувшись демократических реформ, проводимых в Армении, Никол Пашинян подчеркнул, что правительство неуклонно движется к реализации демократической повестки Республики Армения, и признательно ЕС за содействие этому процессу.

Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар отметил, что Евросоюз укрепляет партнерство с Арменией и подтверждает свою готовность поддерживать демократические реформы, проводимые в Армении.

Собеседники коснулись процессов, происходящих на Южном Кавказе, текущей ситуации в Нагорном Карабахе и эскалации напряженности. В контексте установления мира и укрепления стабильности в регионе Никол Пашинян и Тойво Клаар обменялись мнениями по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, разблокированию коммуникаций и армяно-турецкому диалогу.

Премьер-министр Республики Армения высоко оценил усилия председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, направленные на укрепление региональной стабильности. В этом контексте Никол Пашинян коснулся встреч, проведенных в Брюсселе при посредничестве председателя Совета Европы, президента Франции, президента Российской Федерации в Сочи и реализации достигнутых в их рамках договоренностей.

Обе стороны подчеркнули необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Стороны договорились продолжать активные контакты.