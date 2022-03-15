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"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению

"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 марта возобновит полеты в Армению на отечественных самолетах SSJ100. Как передает Арменпресс, об этом сообщает перевозчик.

"Аэрофлот" открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы в Ереван. Рейсы "Аэрофлота" в Армению возобновятся с 22 марта 2022 года и будут осуществляться на отечественных самолётах Sukhoi Super Jet 100", - говорится в сообщении.

"Аэрофлот" с 8 марта приостановил все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск. С понедельника перевозчик возобновил полеты в Бишкек и Ош (Киргизия), а с 21 марта возобновляет рейсы в Баку (Азербайджан).

 


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