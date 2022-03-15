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Арман Саркисян оценивает ситуацию на армяно-азербайджанской границе как стабильную

Арман Саркисян оценивает ситуацию на армяно-азербайджанской границе как стабильную

Заместитель министра обороны Арман Саркисян ситуацию на армяно-азербайджанской границе оценивает как стабильную, но отмечает наличие определенных проблем. Как сообщает «Арменпресс», коснувшись информации о продвижении ВС Азербайджана с участка Неркин-Ханд, Саркисян отметил, что там нет никакого продвижения.

«В Армении невозможно что-либо скрыть. Если возникнет такая проблема, она будет представлена на новостном сайте Минобороны. На данный момент ситуация стабильная, но нельзя сказать, что проблемы нет», - сказал Арман Саркисян на брифинге после заседания постоянной комиссии НС по обороне и безопасности.

Замминистра обороны отметил, что во избежание возможной эскалации и провокационных действий принимаются соответственные меры.


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