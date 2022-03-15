В Кремле назвали продвижение российско-украинских переговоров позитивным

Делегации переговорщиков от России и Украины ведут работу, она сложная, и позитивен сам факт продолжения переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник, 14 марта, прошел уже четвертый раунд российско-украинских переговоров. По их итогам советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Работа между двумя делегациями ведется. Вы знаете, что она ведется посредством видеоконференций. Работа сложная, и, наверное, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы", - сказал Песков журналистам.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.