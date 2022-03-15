Время в Ереване: 11:07:36,   16 Март

В Кремле не согласились со словами Псаки о крушении российской экономики

В Кремле не согласились со словами Псаки о крушении российской экономики

Экономика России действительно переживает трудности из-за санкций, введенных Западом в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, однако Москва рассматривает эти ограничения как возможность для развития. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США вместе с союзниками "полностью сокрушили" российскую экономику с помощью санкций.

"Так нельзя сказать. Экономика России переживает трудности, но любые трудности, которые мы переживаем, являются одновременно и возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, налаживания новых производств", - сказал Песков журналистам.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]