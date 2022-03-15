В Гегаркуникской области продолжатся программы французской организации «Медицинская помощь и развитие»

В рамках программ децентрализованного сотрудничества между Гегаркуникской областью Республики Армения и Департаментом Изер Французской Республики, губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян принял координатора программы французской организации «Медицинская помощь и развитие» Жан-Клода Россье и директора программы «France-Formation International» Лилию Шалунц.

Как передает «Арменпресс», губернатор Гегаркуника приветствовал гостей и поздравил их с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Францией. Карен Саркисян выразил благодарность правительству Франции за все сделанные инвестиции и программы, реализованные в Гегаркуникской области.

Жан-Клод Россье рассказал о ремонте, внутренней отделке и техническом оснащении поликлиник Кармир Гюха и Гандзака, проведенных в 2021 году. Он сообщил об учебных курсах для медицинских работников, которые будут организованы в сентябре 2022 года, и новых программах, начинающихся в 2023 году в поликлиниках некоторых населенных пунктов Мартуни.

Лилия Шалунц, директор программы «France-Formation International», проинформировала губернатора Гегаркуникской области Карена Саркисяна о курсах французского языка, действующих в Гегаркуникской области с 2008 года, о привлечении школьников и взрослых, о результатах курсов и планируемых мероприятиях в рамках Дней Франкофонии.

Губернатор Гегаркуникской области заверил, что областная администрация делает все возможное для расширения сформировавшихся между сторонами дружественных отношений и успешного завершения предпринятых программ.

Хосров Хлгатян