Глава Минсельхоза Франции не исключил голода на севере Африки из-за кризиса на Украине

Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди не исключает возникновения голода в странах Северной Африки из-за последствий конфликта на Украине. Как передает Арменпресс, об этом он заявил во вторник в эфире радиостанции France Inter.

Денорманди отметил, что Франция меньше других стран столкнется с проблемами, так как давно сделала ставку на продовольственную независимость. "Но меня очень тревожит то, что произойдет на мировом уровне, - сказал он. - Сегодня есть риск того, что мы станем свидетелями голода, в частности на севере Африки и Ближнем Востоке".

"Россия сегодня экспортирует больше зерна, чем Европа. Египет, Марокко, Ливан полностью зависимы от поставок из РФ и Украины. Встает вопрос, как эти страны обеспечат себя хлебом? Для Египта, например, это фундаментальная проблема", - заметил Денорманди. Он отметил, что "черноземные области России и Украины необычайно плодородны".

Глава французского Минсельхоза подчеркнул, что "вторая проблема - геополитическая". "Вот уже 20 лет Россия увеличивает свое влияние на эти страны (Египет, Марокко, Ливан - прим. ТАСС)", - считает он. Европа, по его словам, "должна восстановить свои позиции в этом регионе".

В целом, по мнению французского министра, "конфликт на Украине тяжело отразится на мировом сельскохозяйственном рынке". "Россия и Украина являются ведущими экспортерами зерна, но также и другой продукции, в том числе кормов для животноводства", - отметил Денорманди. "Ситуация на Украине приведет к росту цен на продукцию, а также на энергоносители. Это приведет к росту потребительских цен, в этом надо отдавать себе отчет", - сказал министр.