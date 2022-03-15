По оценкам ЦБ, денежные переводы в Армению сократятся на около 20%

ЦБ ожидает сокращения денежных переводов в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян, касаясь вопроса о том, какое влияние может оказать российско-украинский кризис на переводы, часть которых поступает из России.

«По нашим оценкам, в этом году у нас будет некоторое снижение денежных переводов, по очень предварительным оценкам, примерно на 20%», - сказал Галстян.

Коснувшись вопроса снижения темпов кредитования, председатель ЦБ отметил, что самым большим фактором, влияющим на кредитование, является общая неопределенность.

«Когда бизнесу и банкам станут понятны перспективы развития конфликта и развития экономик, думаю, повышение процентной ставки ЦБ, которое поможет регулировать инфляционную среду в стране, будет рассматриваться как гораздо более позитивный шаг с точки зрения инвесторов, и люди будут инвестировать в соответствии с нашей макроэкономической политикой», — сказал глава ЦБ.