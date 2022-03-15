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Азиатские индексы - 15-03-22

Азиатские индексы - 15-03-22

ТОКИО, 15 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.15% и составил 25346.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.79% и составил 1826.63 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 4.95% и составил 3063.97 пункта, а HANG SENG снизился на 5.72% и составил 18415.08 пункта.


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