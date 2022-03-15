Министр обороны Армении и посол Ирана обсудили вопросы региональной и международной безопасности

Министр обороны Армении Сурен Папикян 15 марта принял Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури. Во встрече также принял участие военный атташе при посольстве Ирана в Армении полковник Бахман Садегин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, стороны коснулись перспектив двустороннего армяно-иранского сотрудничества, обсудили ряд вопросов региональной и международной безопасности.

Министр обороны Армении также представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Арцахе.