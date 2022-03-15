Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена, Клинтон и Трюдо

Москва в ответ на санкции Вашингтона запретила въезд в РФ президенту США Джо Байдену и еще 12 американским официальным лицам. Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД России, в соответствующем заявлении говорится:

“В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта с.г. в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности Президент Дж.Байден, Госсекретарь Э.Блинкен, Министр обороны Л.Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов М.Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей.

Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России.

При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в «черном списке», для организации контактов высокого уровня.

Ниже следует список граждан США, вносимых в «стоп-лист»:

Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden); Энтони Блинкен (Anthony John Blinken); Ллойд Остин (Lloyd James Austin III); Марк Милли (Mark Alexander Milley); Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) – помощник Президента США по национальной безопасности; Уильям Бернс (William Joseph Burns) – директор ЦРУ; Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) – пресс-секретарь Белого дома; Далип Сингх (Daleep Singh) – заместитель помощника Президента США по национальной безопасности; Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) – директор Агентства по международному развитию; Хантер Байден (Robert Hunter Biden) – сын Президента США; Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) – бывший кандидат в президенты США; Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) – первый заместитель министра финансов; Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.

В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер.

Эти действия будут осуществляться в органичном единстве с масштабными решениями, принимаемыми Правительством Российской Федерации в финансово-банковской и других сферах для защиты экономики России и обеспечения ее устойчивого развития”.

Также МИД РФ ввел персональные санкции “в отношении представителей высшего руководства, парламентариев и антироссийских деятелей Канады”. В список вошли более 300 деятелей, список которых опубликован на сайте внешнеполитического ведомства. В официальном заявлении МИД говорится:

“В ответ на лихорадочно вводимые официальной Оттавой, соревнующейся в русофобском раже с Вашингтоном, все новые санкции, которые были распространены на высших руководителей России и практически весь российский депутатский корпус, с 15 марта с.г. в «черный список» лиц, невъездных в Российскую Федерацию, включаются Премьер-министр Дж.Трюдо, министры иностранных дел и национальной обороны М.Джоли и А.Ананд. Среди попавших под запрет также большинство депутатов Палаты общин канадского Парламента и агрессивные пробандеровские элементы.

Данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение. Каждый русофобский наскок, идет ли речь о нападениях на российские дипломатические миссии, закрытии воздушного пространства или фактическом разрыве Оттавой двусторонних экономических связей – в ущерб канадским же интересам, – неизбежно получит решительный и необязательно симметричный отпор”.