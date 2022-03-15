Россия запустила процедуру выхода из Совета Европы

МИД России заявил о запуске процедуры выхода из Совета Европы. Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД России, в соответствующем заявлении говорится:

“Государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура. 25 февраля с.г. они приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы.

В таких условиях наша страна оставаться в Совете Европы не будет. 15 марта с.г. Генеральному секретарю М.Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из Организации.

Всю ответственность за разрушение общего гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета Европы, который без России лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает нас пойти на этот шаг.

Когда мы в 1996 году вступали в эту организацию, созданную для укрепления единства европейских народов, она позиционировала себя как деполитизированная структура, призванная стать гуманитарно-правовой опорой «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока. Россия всегда была настроена на равноправное сотрудничество в рамках Совета Европы в интересах своих граждан. За эти годы совместными усилиями многое удалось сделать для развития российского законодательства и правоприменительной практики, укрепления системы обеспечения прав человека в нашей стране, в том числе путем внедрения норм Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и практики Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) в российское законодательство.

Однако объединительный потенциал Совета Европы разрушен странами НАТО и Евросоюза. Они видят в этой организации лишь средство идеологического обеспечения своей военно-политической и экономической экспансии на восток, насаждения выгодного им «порядка, основанного на правилах», а по сути - «игры без правил». Институты Совета Европы, включая ЕСПЧ, стали на систематической основе использоваться для оказания давления на Россию, вмешательства в ее внутренние дела. Организация погрязла в двойных стандартах. Наше стремление продвигать объединительную повестку в соответствии с задачами и целями, сформулированными в Уставе Совета Европы, вызывало стойкое неприятие. В частности, все попытки привлечь внимание к бедственному положению людей в Донбассе, в течение восьми лет подвергавшихся варварским обстрелам, упирались в стену равнодушия.

Организация фактически утратила свой многоотраслевой характер, превратившись в структуру агрессивного насаждения неолиберального подхода к правам человека в нарушение закрепленных в Уставе СЕ и базовых конвенциях принципов и ценностей.

С таким Советом Европы расстаемся без сожаления. Выход нашей страны из этой организации не повлияет на права и свободы российских граждан. В Конституции Российской Федерации установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека. Положения основных договорно-правовых актов Совета Европы включены в российское законодательство. Продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского Суда по правам человека, если они не противоречат Конституции Российской Федерации.

Россия - участник основных универсальных международных договоров по правам человека, заключенных в рамках ООН. Речь идет о Международном пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка и других договорах, которыми гарантируется более широкий спектр прав и свобод человека, чем региональными документами СЕ.

Покидая Совет Европы, Россия остается открытой к прагматичному и равноправному взаимодействию с членами Организации по вопросам, представляющим взаимный интерес, и в рамках тех конвенций, участие в которых мы решим продолжать”.