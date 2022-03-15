Спикер Палаты представителей США направила благодарственное письмо председателю НС Армении
Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян получил благодарственное письмо от спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в письме, в частности, говорится:
«Уважаемый Ален Симонян, прекрасно, что мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Армения и США. Для меня было особой честью приветствовать Вас и Вашу делегацию в Капитолии Соединенных Штатов 19 января. Наша встреча была важна для обсуждения стремления Армении к демократии».
Спикер Палаты представителей коснулась также подробностей встречи с Аленом Симоняном, подчеркнув, что высоко ценит их диалог по вопросам безопасности в регионе и в мире в целом. Нэнси Пелоси еще раз поблагодарила ее за орден Почета. В заключительной части письма г-жа Пелоси подчеркнула необходимость постоянного диалога.
Напомним, что в январе с.г. делегация во главе с председателем НС Армении Аленом Симоняном находилась с рабочим визитом в Вашингтоне по приглашению председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси.
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