Путин и Шарль Мишель обсудили ситуацию в Украине

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля.

“Продолжено обсуждение ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите республик Донбасса, а также гуманитарных аспектов, включая меры по эвакуации мирных жителей.

Президент России обратил особое внимание, что руководство Евросоюза, публично оценивая происходящее, проигнорировало вчерашнюю преступную и бесчеловечную акцию украинских военных – ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Владимир Путин изложил принципиальные оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей по выработке договорённостей с учётом известных российских требований. При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок”, - говорится в сообщении Кремля.