Цены на цветные металлы - 15-03-22

ЛОНДОН, 16 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 15 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.27% и составила 3277.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.31% и составила 9904.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.15% и составила 2242.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.03% и составила 47986.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.21% и составила 43101.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.29% и составила 3798.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.10% и составила 42593.26 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.