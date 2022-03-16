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Перевал Варденяц и автодорога Ттуджур-Навур закрыты для всех видов транспорта

Перевал Варденяц и автодорога Ттуджур-Навур закрыты для всех видов транспорта

Дорожный департамент сообщает, что по положению на 09:00 16 марта перевал Варденяц и автодорога Ттуджур-Навур закрыты для всех видов транспорта.

Как передает «Арменпресс», на дороге Горайк-Зангер в Сисианском районе метель. На указанном участке дороги образовался затор, вследствие чего дорога периодически закрывается.

«Уважаемые водители, призываем не препятствовать работе подрядной организации, следовать указаниям дорожной полиции и призывам подрядной организации.

Дороги Гндеваз-Джермук, Ванадзор-Алаверди, Ванадзор-Дилижан и Сараванский перевал труднопроходимы для транспортных средств с прицепом.

На автодорогах Гориса, Гавара, Мартуни, Наири, Дилижана, Иджевана, Ванадзора, Туманяна и Ташира местами гололедица.

На дорогах Артика (участок Артик-Алагяз) и Ашоцка метет метель.
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