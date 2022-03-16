Европейские индексы - 15-03-22
МОСКВА, 16 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.09% и составил 13917.27 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.23% и составил 6355.00 пункта, британский FTSE снизился на 0.25% и составил 7175.70 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 936.94 пункта.
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