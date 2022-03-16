В основе всего должны быть знания, образование и культура: Асмик Папян

Народная артистка РА, оперная певица, художественный руководитель оперной студии имени Казароса Сарьяна Ереванской государственной консерватории Асмик Папян в беседе с «Арменпресс» выразила озабоченность, что армянская культура в плачевном состоянии, пишутся песни, создаются программы и фильмы, они показываются по телевидению, но они очень далеки от армянской национальной культуры. Асмик Папян подчеркнула, что молодежь необходимо воспитывать на национальном уровне.

«Современное поколение должно понимать и ценить важность образования. У нас прекрасная молодежь, жаждущая знаний. Любовь к учебе должна быть возрождена и переосмыслена. Все основано на знаниях, образовании, культуре. В Армении то, что предлагают по телевидению, можно считать браком, за исключением нескольких хороших музыкальных программ», - отметила Асмик Папян.

По ее словам, для повышения уровня предоставляемой обществу музыки и литературы, необходимо разработать государственную политику. Она подчеркнула, что это нельзя пускать на самотек, нужны идеология и политика.

«Если мы поймем и оценим важность национальной культуру, мы сможем и направлять ее. Это вина не молодежи, что предлагаются такая удобоваримая музыка и литература, которую просто нельзя назвать литературой. То, что они читают, даже армянский язык, который они слышат по телевизору, нуждается в обработке и очистке. В обществе происходят вещи, которые меня огорчают. Например, мы не уделяем должного места и не понимаем значение, ценность и красоту армянского языка. Все начинается с языка, если мы сможем дорожить нашим языком, все будет на своих местах», - подчеркнула она.

Как уже неоднократно отмечалось, армянские памятники культуры на оккупированных территориях Арцаха подвергаются вандализму со стороны азербайджанцев и мы их теряем. Азербайджан и Турция извращают армянскую культуру на государственном уровне. Бороться с этим вандализмом, как считает Асмик Папян, необходимо всеми возможными способами, всеми звеньями государства.

«Должны работать наши посольства, правительство, МИД постоянно должен направлять ноты во все организации. Если мы будем молчать, они смогут добиться своей цели, как добились ликвидации нахичеванских хачкаров, сноса наших церквей. Такое впечатление, что мы ко всему этому приспособились. Убивают наших воинов, в лучшем случае мы приносим соболезнования, и этом все заканчивается, потом происходит следующее убийство. Мы должны очень серьезно отнестись к тому, что происходит со всем армянским, и бороться с этим всеми силами. Азербайджанцы издают книги и тратят много средств на пропаганду. Сегодня жизнь изменилась, к сожалению, пропаганда очень важна. Наша работа должна заключаться в том, чтобы пропагандировать все то, что у нас есть. Мы должны защищать то, что у нас есть, они проповедуют то, чего у них нет, а мы обязаны защищать свое», - заключила она.

В контексте сохранения культурных ценностей Асмик Папян обратилась и к судьбе ковров, привезенных в Армению из Шушинского музея ковров после 44-дневной Арцахской войны, с сожалением отметив, что эти культурные ценности не нашли надежного пристанища в Армении.

«Мы говорим, что азербайджанцы разрушают наши памятники, но из Шуши было привезено огромное количество ковров, для которых у нас не нашлось места. О чем думает государство? Неужели для них нет достойного места? Государственная поддержка нужна именно для этого», - сказала она.

Лиана Саркисян