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СМИ: запущенный КНДР снаряд взорвался в воздухе вскоре после старта

СМИ: запущенный КНДР снаряд взорвался в воздухе вскоре после старта

КНДР, судя по всему, произвела запуск баллистической ракеты, однако она взорвалась в воздухе вскоре после взлета. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду телеканал WTN, ссылаясь на военные источники. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) информировал, что КНДР утром произвела запуск неопознанного снаряда из района аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна, окончившийся неудачей практически сразу после старта. В Сеуле добавили, что разведывательные службы Республики Корея и США анализируют произошедшее.

Днем ранее КНШ заявил, что военные Республики Корея и США усилили боевую готовность своих воинских подразделений на Корейском полуострове и находятся в постоянном контакте после появления информации о подготовке Пхеньяна к возможному запуску межконтинентальной баллистической ракеты.

 


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