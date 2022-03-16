СМИ: запущенный КНДР снаряд взорвался в воздухе вскоре после старта

КНДР, судя по всему, произвела запуск баллистической ракеты, однако она взорвалась в воздухе вскоре после взлета. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду телеканал WTN, ссылаясь на военные источники. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) информировал, что КНДР утром произвела запуск неопознанного снаряда из района аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна, окончившийся неудачей практически сразу после старта. В Сеуле добавили, что разведывательные службы Республики Корея и США анализируют произошедшее.

Днем ранее КНШ заявил, что военные Республики Корея и США усилили боевую готовность своих воинских подразделений на Корейском полуострове и находятся в постоянном контакте после появления информации о подготовке Пхеньяна к возможному запуску межконтинентальной баллистической ракеты.