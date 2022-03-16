Правительство подвело итоги программ по обороне, реализованных в 2021 году

По линии обороны и пограничной безопасности в Вооруженных силах РА была пересмотрена структура воинских частей и подразделений. Продолжились работы по оснащению боевых позиций, улучшению условий быта и боевого дежурства, а также по обеспечению безопасности военнослужащих. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в отчете, обобщающем деятельность правительства РА в 2021 году.

В целях приведения уровня военных угроз в соответствие с прогнозируемым уровнем военных угроз определен вероятный характер боевых действий, проведены структурные изменения, перед войсками поставлены новые задачи, проведена комплексная работа по обеспечению безопасности, разработана Концепция мобилизационной подготовки и мобилизации в Республике Армения на 2021-2025 годы.

Согласно отчету правительства, в Пограничных войсках РА в течение 2021 года:

была организована и проведена предварительная военная подготовка военнослужащих срочной службы;

улучшены учебные программы подготовки и переподготовки военнослужащих всех составов пограничных войск;

осуществлено увеличение числа личного состава пограничных войск, проведены организационно-штатные изменения, работы по строительству и ремонту пограничных дорог, используемых для временной дислокации пограничных подразделений, передвижения инфраструктур и подразделений;

оборудованы и оснащены временные пограничные пункты и пункты наблюдения;

с целью предотвращения перехода домашних животных на территорию соседнего государства, на прилегающих к границе различных участках были построены колючие ограждения и ограждения,

в пограничной полосе установлены: 55 панелей предупреждения, 51 модульных домов и системы видеонаблюдения;

пограничные подразделения пополнились беспилотными летательными аппаратами, компьютерной техникой, видеозаписывающими устройствами и мониторами, пассажирской, грузовой и автомобильной техникой специального назначения;

в 8 селах Сюникской области начались работы по строительству пограничных застав пограничных войск РА, уже осуществлено 50% этих работ.

Что касается боевых позиций и опорных пунктов, то в течение прошлого года на опорных пунктах и важных направлениях были установлены системы видеонаблюдения. На опорных пунктах, на огневых и боевых позициях организована и улучшена связь, установлены новые ретрансляторы для обеспечения воинских соединений, воинских частей, радиосетей войск разведки и противовоздушной обороны. Обновлено имущество воинских частей, улучшены качественные характеристики всех материальных средств, предоставляемых военнослужащим.

В 2021 году был продлен минимальный срок заключения контракта на прохождение воинской службы, вместо прежних 5 месяцев установлено 12 месяцев.

Работы по строительству мест постоянной дислокации и пополнения вооружения

В 2021 году в целях повышения уровня безопасности стратегически важных объектов и инфраструктуры начато строительство легких сооружений с металлическим каркасом (МТК) и обустройство баз на новых площадях. Установлены двухместные домики, оборудованы мебелью. Ведутся работы по застройке мест постоянной дислокации.

С целью модернизации вооружения и военной техники Вооруженные силы пополнились вертолетами, БПЛА, ракетно-артиллерийскими, противотанковыми, огнеметными, инженерными, стрелковыми, военно-техническими средствами, средствами связи, бронетехникой, автомобильной техникой, ПВО и артиллерийскими радиолокационными станциями.

С целью повышения социальной защиты военнослужащих и их семей

для приобретения квартиры или жилого дома, или строительства жилого дома в 2021 году с 384 бенефициарами программы были заключены квалифицированные ипотечные кредитные договора;

340 военнослужащим на сумму около 770 млн драмов было выделено государственное содействие, путем безвозмездного предоставления 10% предоплаты приобретенной квартиры;

421 бенефициар получили государственное содействие путем субсидирования 3% от выплачиваемых процентов (около 248 млн драмов).

За прошедший год СНБ РА раскрыло 8 случаев государственной измены и шпионажа, по 8 уголовным делам в качестве обвиняемых привлечено 26 человек.