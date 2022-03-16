WSJ: Байден намерен объявить о выделении Украине военной помощи на сумму более $1 млрд

Президент США Джо Байден намерен в среду объявить о выделении Украине военной помощи на сумму $1,01 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

Пакет помощи будет включать противотанковые и противовоздушные вооружения, включая "Джавелины" и "Стингеры". Соответствующее решение принято на фоне предстоящего в среду выступления президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом США, на котором тот, как ожидается, обратится к США с призывом о дополнительной поддержке.