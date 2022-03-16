Токаев призвал запретить занимать госдолжности родственникам президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым ввести запрет на занятие родственниками главы государства политических должностей, передает Арменпресс.

"Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе", - сказал он, выступая в среду с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.