Будет прекращена подача газа по ряду адресов города Еревана

В целях проведения работ по подключению 17 марта с 10:00 до 17:00 будет прекращено газоснабжение по ряду адресов города Еревана: в административном районе Еревана Канакер-Зейтун - домов N 1, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 14/1 по улице Нерсисяна, домов 3, 5, 7, 9 - по улице Д. Анахта, 16, 20 - по улице Азатутян и прилегающих объектов общественного назначения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения».

Для получения дополнительной информации абоненты могут звонить по номеру 1-04.