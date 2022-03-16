Министр иностранных дел Армении выедет в Париж

16 марта министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян с рабочим визитом выедет в Париже. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МИД РА.

Арарат Мирзоян в Париже примет участие в 40-й Министерской конференции Франкофонии.