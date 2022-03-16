Зеленский заявил о необходимости продолжения переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении в Telegram, что переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться, это трудно, но важно, позиции сторон звучат уже реалистичнее, передает Арменпресс․

"Каждому нужно работать на своем месте, в том числе нашим представителям в делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно — тяжело, но важно", — сказал Зеленский.

По его словам, он надеется на решения в пользу Киева.

Ранее член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что они продолжатся в среду.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.