В Кремле оценили идею о создании на Украине демилитаризованного государства

Идея о создании на Украине по примеру Австрии или Швеции демилитаризованной страны с собственной армией может рассматриваться как компромисс, как передает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию.

"Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как действительно компромиссный", - сказал Песков журналистам.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.