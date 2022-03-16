Президент Международного комитета Красного Креста прибыл в Киев

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер прибыл в Киев. Согласно планам, в ходе пятидневной поездки он намерен встретиться с членами правительства Украины и ознакомиться с положением гражданского населения, как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду женевская штаб-квартира гуманитарной организации.

Петер Маурер "прибыл в эту страну, чтобы увидеть проблемы, с которыми сталкиваются гражданские лица, затронутые конфликтом, встретиться с членами правительства Украины, и посмотреть, как МККК может дальше расширить свою нейтральную и беспристрастную гуманитарную работу", говорится в сообщении.