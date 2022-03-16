Поликлиники получат новое оборудование: Министерство здравоохранения Армении готовит программу страхования

Вопрос оснащения поликлиник и переподготовки специалистов находится в центре внимания Министерства здравоохранения РА. В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь Министерства здравоохранения РА Рипсиме Хачатрян отметила, что задача состоит в том, чтобы усилить это звено по всем направлениям. Другими словами, в поликлиниках должны быть улучшены условия, они будут оснащены новым оборудованием, и будут подготовлены специалисты.

«Помимо предоставления жителям качественных услуг в первичном звене, путем внесения изменений в эту платформу, мы готовимся к одному из наших крупных проектов - к страхованию. Мы знаем, что сейчас граждане не особо доверяют первичному звену», - сказала Рипсиме Хачатрян.

По ее словам, необходимо создать такие условия и культуру, чтобы в случае возникновения проблем со здоровьем люди не бежали бы сразу в медицинское учреждение, оказывающее стационарное лечение, а в первую очередь получали ответы на все интересующие их вопросы в первичном звене. Поэтому все услуги, оказываемые в поликлиниках, должны быть на высоком уровне, в надлежащих условиях и с использованием современного оборудования.

Работа в этом направлении уже ведется. Усилиями Минздрава, в рамках программ, направленных на сбалансированное развитие общин и доступ к медицинским услугам, Ванадзорская поликлиника №1 была оснащена современным рентгенологическим оборудованием. Специалисты отмечают, что новый аппарат по своим возможностям несравним с предыдущим, который был произведен в 1986-1987 годах.

15 марта в рамках рабочего визита министр здравоохранения Анаит Аванесян на месте ознакомилась с ходом работ. Он общалась с медперсоналом, подчеркнув, что программы, направленные на оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений, в последующие два года будут непрерывными.

Ранее гюмрийской поликлинике №2 был предоставлен мобильный рентген-аппарат. Там работали на оборудовании 60-х годов. Рипсиме Хачатрян сообщила, что в программы капитального строительства включены несколько областных поликлиник.

«Этой работой мы шаг за шагом приближаемся к программе страхования. Мы знаем, что в страховой план включает и первичное звено. У нас должны быть профессиональные поликлиники высокого уровня с обновленным оборудованием», - отметила пресс-секретарь министерства.

Анна Гзирян