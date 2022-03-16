Канада продолжит поставлять оружие на Украину

Канада продолжит поставлять вооружения на Украину, в том числе с использованием воздушного транспорта. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд перед экстренной встречей глав военных ведомств стран НАТО по ситуации на Украине.

"Мы будем продолжать оказывать военную помощь Украине, - отметила она. - В нашем распоряжении ряд вариантов ее доставки, включая воздушный, с задействованием двух [военно-транспортных] самолетов C-130 Вооруженных сил Канады".

В то же время она отказалась конкретизировать возможные логистические маршруты, объяснив это необходимостью обеспечения безопасности и сохранности как самой военной помощи, так и доставляющего ее персонала.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.