В МВД Молдавии насчитали 100 тыс. украинских беженцев на территории страны

Чуть более 100 тысяч беженцев с Украины в настоящее время находятся в Молдавии. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил глава инспекции по чрезвычайным ситуациям МВД республики Александр Опря.

"На территории Молдавии продолжают оставаться 100 832 гражданина Украины, почти половина из них - несовершеннолетние. Всего в бюро по миграции и убежищу МВД Молдавии подано 4 748 заявлений на предоставление убежища, примерно половина из них - от граждан других страх, эвакуировавшихся с Украины", - сообщил Опря в среду журналистам.

По его словам, всего с 24 февраля по 16 марта в Молдавию въехали 309 723 беженца с Украины, выехали из страны 207 671.

Опря отметил, что поток беженцев постепенно сокращается, с 8 марта число переселенцев на территории Молдавии сократилось со 130 тыс. до 100 тыс. Это стало возможным благодаря договоренностям с Румынией и другими странами Евросоюза, которые согласились организовать "зеленые коридоры" для транзита беженцев через Молдавию в страны ЕС.

В связи с ситуацией на Украине парламент Молдавии объявил в стране режим чрезвычайного положения на период 60 дней, начиная с 24 февраля.