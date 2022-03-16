Израиль и Египет запустят прямые авиарейсы Тель-Авив - Шарм-эш-Шейх

Израиль и Египет договорились в среду об открытии прямого авиасообщения между Тель-Авивом и Шарм-эш-Шейхом. Как передает Арменпресс, об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства Нафтали Беннета.

"Израиль и Египет договорились сегодня (среда, 16 марта 2022 года) о расширении прямого авиасообщения между двумя странами, в рамках которого будет открыт новый маршрут между международным аэропортом Бен-Гурион и Шарм-эш-Шейхом", - говорится в заявлении.

"В соответствии с вышеизложенным в ближайшее время откроется авиамаршрут из аэропорта Бен-Гурион в Шарм-эш-Шейх. Ожидается, что полеты по нему начнутся во время праздника Песах (длящийся неделю иудейский праздник, в этом году приходится на период с 15 по 22 апреля - прим. ТАСС) в следующем месяце", - продолжили в канцелярии.

В ведомстве израильского премьера отметили, что "этот вопрос обсуждался на встрече между премьер-министром Беннетом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Шарм-эш-Шейхе в сентябре прошлого года", а "новое соглашение было выработано Израилем и Египтом за последние несколько дней" и "было подписано вчера (15 марта - прим. ТАСС) в Египте израильской делегацией, возглавляемой спецслужбой ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля)". Это стало возможным "после длительного процесса с участием Совета по национальной безопасности [Израиля] и других официальных лиц".