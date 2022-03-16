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Азиатские индексы - 16-03-22

Азиатские индексы - 16-03-22

ТОКИО, 16 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.64% и составил 25762.01 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.46% и составил 1853.25 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 3.48% и составил 3170.71 пункта, а HANG SENG вырос на 9.08% и составил 20087.50 пункта.


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