Европейские индексы - 16-03-22

МОСКВА, 17 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 3.76% и составил 14440.74 пункта, французский CAC 40 вырос на 3.68% и составил 6588.64 пункта, британский FTSE вырос на 1.62% и составил 7291.68 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 936.94 пункта.