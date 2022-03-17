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Главы внешнеполитических ведомств G7 17 марта проведут онлайн-встречу

Главы внешнеполитических ведомств G7 17 марта проведут онлайн-встречу

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) в четверг проведут очередные онлайн-переговоры, посвященные ситуации вокруг Украины. Как передает Арменпресс, об этом объявил МИД Японии.

Согласно поступившему в распоряжение ТАСС документу, от японской стороны во встрече примет участие глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Подчеркивается, что на предстоящих переговорах стороны планируют обсудить текущую ситуацию вокруг Украины, провести обмен мнениями о дальнейших действиях и укрепить сотрудничество в рамках G7.


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