Главы внешнеполитических ведомств G7 17 марта проведут онлайн-встречу

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) в четверг проведут очередные онлайн-переговоры, посвященные ситуации вокруг Украины. Как передает Арменпресс, об этом объявил МИД Японии.

Согласно поступившему в распоряжение ТАСС документу, от японской стороны во встрече примет участие глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Подчеркивается, что на предстоящих переговорах стороны планируют обсудить текущую ситуацию вокруг Украины, провести обмен мнениями о дальнейших действиях и укрепить сотрудничество в рамках G7.