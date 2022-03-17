Осуждаю любые вражеские действия против мирного населения: Марина Кальюранд о гуманитарных вопросах Арцаха

Глава делегации по вопросам отношений с Южным Кавказом в Европарламенте Марина Кальюранд выразила обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе. Как передает «Арменпресс», в своем заявлении она призвала к скорейшему возобновлению переговоров.

«8 марта на территории, находящейся под контролем Азербайджана, был поврежден газопровод в Нагорный Карабах. Несмотря на холодную погоду, газопровод не был отремонтирован. Все население Нагорного Карабаха уже неделю без газа. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к месту повреждения газопровода, чтобы подача газа была восстановлена в кратчайшие сроки», - заявила Марина Кальюранд.

Она упомянула и сообщения, поступавшие в начале марта о нарушениях режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха, а также на армяно-азербайджанской границе, в том числе и сообщения об обстрелах с азербайджанской стороны нескольких сел Нагорного Карабаха. Марина Кальюранд коснулась и сообщений относительно того, что в последние недели азербайджанская армия, используя громкоговорители, призывала местное армянское население покинуть села, угрожая применением силы и усиливая психологическое давление.

«Я серьезно обеспокоена этими событиями и гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе. Я решительно осуждаю любые враждебные действия, направленные против гражданского населения. Повторяю свой призыв к скорейшему возобновлению переговоров, напоминая о готовности ЕС поддержать действия по укреплению доверия для решения гуманитарных и других вопросов», - заявила Марина Кальюранд.