Боаоский азиатский форум в 2022 году состоится 20-22 апреля

Боаоский азиатский форум (БАФ) в текущем году пройдет с 20 по 22 апреля. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил секретариат БАФ.

Как уточняется в распространенном заявлении, мероприятие пройдет под девизом "Пандемия и мир: взаимодействие ради глобального развития и общего будущего". Форум планируется организовать как в очном режиме, так и онлайн. Его ключевой задачей, как отмечается, станет обсуждение "экологичного, инновационного, толерантного развития и сотрудничества", "укрепление международной солидарности".

В январе генеральный секретарь БАФ Ли Баодун подчеркнул, что форум в 2022 году обязательно состоится даже в условиях пандемии. Он также выразил уверенность, что мероприятие пройдет успешно.

Как уточнил генсек, среди главных тем БАФ в 2022 году - цифровизация мировой экономики, обмен международным опытом с целью противодействия масштабным эпидемиям, стимулирование экологического устойчивого развития, вопросы глобального управления, укрепление сотрудничества между азиатскими странами и прочими государствами.

Форум в Боао проводится регулярно с 2001 года на Хайнане и насчитывает 29 стран-участниц (государства Азиатско-Тихоокеанского региона). В 2020 году он не состоялся из-за пандемии, однако в 2021 году был организован в очном формате. БАФ называют Восточным Давосом: это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов стран Азии и всех прочих регионов мира. Власти Китая уделяют его развитию большое внимание и рассматривают данный механизм в качестве эффективного инструмента мягкой дипломатии, который способствует активизации и укреплению международных контактов Пекина.