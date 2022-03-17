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В Армении за прошедший день подтверждено 47 случаев заболевания COVID-19

В Армении за прошедший день подтверждено 47 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 17 марта в Армении всего подтверждено 422 202 случая заражения COVID-19, 409 047 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 589 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 924 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 480 тестов. Подтверждено 47 случаев заболевания COVID-19, 140 заболевших вылечились, есть 2 летальных исхода.

Всего проведено 2 941 317 тестирований.


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