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Никол Пашинян направил премьер-министру Ирландии поздравительное послание

Никол Пашинян направил премьер-министру Ирландии поздравительное послание

Никол Пашинян по случаю Национального праздника страны направил премьер-министру Ирландии Михол Мартину поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, в послании говорится:

«Ваше Превосходительство!

Горячо поздравляю Вас по случаю Национального праздника Ирландии - Дня Святого Патрика!

Республика Армения придает большое значение дальнейшему расширению и развитию взаимовыгодного сотрудничества с Ирландией, в основе которого лежат демократические ценности и практические интересы.

Полон надежд, что совместными усилиями мы придадим новый импульс нашему двустороннему взаимодействию во благо наших стран и народов.

Еще раз поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Ирландии - благоденствия и благополучия».


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