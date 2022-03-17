Никол Пашинян направил премьер-министру Ирландии поздравительное послание
Никол Пашинян по случаю Национального праздника страны направил премьер-министру Ирландии Михол Мартину поздравительное послание.
Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, в послании говорится:
«Ваше Превосходительство!
Горячо поздравляю Вас по случаю Национального праздника Ирландии - Дня Святого Патрика!
Республика Армения придает большое значение дальнейшему расширению и развитию взаимовыгодного сотрудничества с Ирландией, в основе которого лежат демократические ценности и практические интересы.
Полон надежд, что совместными усилиями мы придадим новый импульс нашему двустороннему взаимодействию во благо наших стран и народов.
Еще раз поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Ирландии - благоденствия и благополучия».
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