В рамках инвестиционного проекта компании «Майлер Маунтайн Резорт» в селе Египатруш Апаранского района Арагацотнской области планируется строительство нового многофункционального горнолыжного комплекса. Об идее, особенностях проекта и подробностях инвестиционной программы мы поговорили с основателем проекта «Майлер Маунтайн Резорт» Тиграном Арутюняном.

Тигран Михайлович, «Майлер Маунтайн Резорт» это один из самых интересных проектов вашей группы компаний, он имеет большое значение для развития Армении. Расскажите предысторию смелой идеи создания горнолыжного комплекса.

Идея создания в Армении горнолыжного курорта у меня появилась 25 лет тому назад, в 1997-ом году. Мне было 13, и мы, группой молодых людей, сформировали «сборную» по горнолыжному спорту, однако в то время в Армении было очень сложно приобрести лыжи и спортивную форму. Внучка Виктора Амбарцумяна, Анна Амбарцумян, привезла из Европы соответствующий инвентарь, собрала вокруг себя занимавшихся горнолыжным спортом активных детей, и почти каждое зимнее воскресенье мы ехали в Цахкадзор или на Арагац кататься на лыжах.

Говорить об отсутствии условий в те годы мне кажется лишним… мы с трудом поднимались на вершину горы, поскольку канатная дорога была в полурабочем состоянии, часто она и вовсе не работала. Даже бывали случаи, когда мы брали с собой несколько литров топлива и просили местных запускать канатную дорогу. Сиденья канатки были одноместными, мы с лыжами наперевес еле помещались. Она двигалась настолько медленно, что, когда мы добирались до вершины, уже не могли пошевелиться, настолько были замерзшими. Но, добравшись до вершины, мы тут же забывали о холоде, трудностях и неудобствах, поскольку у нас было большое желание учиться, и мы любили то, чем занимались. Мы все были в своей стихии.

Что бы вы лучше представляли: в то время ехать на лыжах означало спускаться так, как получится: кубарем по снегу. Издалека мы напоминали катящихся снеговиков (смеется -ред.). Затем мы брали тяжелые лыжи на плечи и в неподъемных зимних ботинках, бодро и весело вновь шли в гору. За пять минут на лыжах спускались вниз, затем вновь тратили более получаса для того, чтобы попасть наверх. Лыжни тоже не было, советские вездеходы «Буран» несколько раз спускались и поднимались, накатывая лыжные дорожки.

Так же ездили на Арагац на Ski Weekend. По дороге от Бюракана до Амберда есть постройка, это была наша база. На Арагаце вообще не было инфраструктуры, как поднимались, так и спускались, других вариантов не было.

Именно в те годы мне пришла в голову идея: что бы ни случилось, однажды в Армении обязательно будет построен горнолыжный комплекс в соответствии с международными стандартами. Вначале это была юношеская мечта, но на протяжении лет она стала целью. Затем уже в студенческие годы, побывав на ведущих курортах разных стран, посетив различные международные центры, покатавшись там на лыжах и ознакомившись с их инфраструктурой, я понял, что на самом деле означает развитый горнолыжный спорт, условия отдыха и огромный поток туристов. Я понял, чего нам недостает, и, что важнее всего, сколько у нас нераскрытого потенциала.

Новый горнолыжный комплекс будет построен в деревне Египатруш Апаранской общины Арагацотнской области. Расскажите поподробнее о проекте. Почему именно там? Какой объем средств был инвестирован? Какие перспективы связаны с развитием проекта?

В концептуальном плане у Армении нет никаких препятствий для создания центра, соответствующего высоким eвропейским стандартам, даже, не побоюсь сказать, международного уровня. Как географическое расположение, так и природно-климатические условия выбранной нами местности позволяют построить полноценный комплекс, насыщенный всей необходимой инфраструктурой.

То, что мы предусматриваем сегодня, на первой стадии достаточно для строительства в Армении наиболее развитого и насыщенного уникального комплекса, что сделает Армению узнаваемой в этой области во всем мире. Конечный результат, то, к чему мы стремимся, и что мы хотим получить - это стать лучшим центром региона. На данный момент нашим региональным центром является Гудаури в Грузии. «Майлер» - это долгосрочный проект, к завершающей стадии которого, через 11-12 лет, мы сможем с уверенностью говорить о том, что станем конкурировать с Сочи и сможем привлекать большое количество горнолыжников. В общем числе посетителей обычно соотношение лыжников и не лыжников - 50/50. Мы знаем, куда двигаемся, и будем стремиться ежедневно обслуживать 18000 лыжников, которые не будут иметь неудобств при одновременном катании. Это значит, что в нашем комплексе мы сможем принимать вплоть до 36000 посетителей ежедневно.

Одна из особенностей этой сферы в том, что поток и количество лыжников и любителей спорта меняется, то есть никто не посещает одни и те же места снова и снова, все стремятся к смене обстановки, и начинают путешествовать. Это значит, что у нас всегда есть шанс привлечения новых людей, а конкурентоспособность мы будем обеспечивать соотношением доступных цен и высокого качества.

Что касается инвестиций, то начальная стадия, объем инвестиций которой более 60-и миллионов евро, будет завершена к зиме 2023, а полное завершение проекта в целом мы предусматриваем в течении 2032-2035 годов. В течении всего десятилетия планируем инвестиции на 250-300 миллионов евро. Мы начинаем с 60 миллионов евро, из которых 34 млн. будет направлено только на строительство канатных дорог, остальное – на создание остальной инфраструктуры, производство искусственного снега и прокладывания лыжных трасс. В результате, мы уже на первом этапе будем готовы принимать вплоть до 6000 лыжников, что на данный момент в три раза превышает количество посетителей горнолыжных курортов Армении в самый горячий сезон.

Кстати, мы не будем сосредотачиваться лишь на зимнем отдыхе и досуге, а будем так же обеспечивать и предлагать соответствующие мероприятия во все времена года.

С какими международными компаниями вы сотрудничаете в процессе строительства курорта?

Мы сотрудничаем с «Экосайн» - авторитетной и ведущей канадской компанией с 40- летним опытом. Компания размещена в «Вистлере», - одном из самых известных горнолыжных комплексов мира. Она специализируется на проектировании горнолыжных курортов, их команда состоит из суперпрофессионалов. Разработчиком концепта и проекта является «Экосайн», а в качестве оператора нас будет поддерживать европейская компания «Пи Джей Си», которая так же является одной из ведущих специализированных компаний международного уровня. Я могу с уверенностью сказать, что наше сотрудничество с этими организациями будет эффективным, поскольку обе являются одними из лучших в своих сферах. Мы уже заключили договор на приобретение канатной дороги у австрийской компании «Доппельмайер». Начнем активное строительство уже в мае.

Поскольку рано или поздно в соседних областях также будут появляться новые комплексы, эта местность может рассчитывать на реальную перспективу становления отдельным маршрутом Цахкадзор-Мармарик-Агверан. Этот объем и станет основой нового туристического города и может стать заявкой на становление международным центром, поэтому целостность концепции чрезвычайно важна.

В начальной стадии строительных работ будет привлечено 250 сотрудников, в основном из общины, а профессиональный коллектив полностью состоит из специалистов международной квалификации. После завершения проекта будет создано около 1500 постоянных рабочих мест.

Этим проектом мы планируем стимулировать развитие туризма и спорта, новых направлений отдыха и досуга, способствовать формированию новой культуры здорового образа жизни в нашей стране. Мы хотим, чтобы «Майлер» стал примером и моделью эффективного, основанного на взаимном доверии сотрудничества бизнес-община. Этот год юбилейный для нашей группы компаний, и запуск «Майлера» символичен. Как и все наши проекты, «Майлер» направлен на осуществление перспективных проектов и создание стабильного потенциала в Армении.