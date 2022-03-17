Денис Автономов представил данные о потерях Украины и России

Временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов утверждает, что экономика России уничтожена.

Как передает «Арменпресс», это мнение он выразил на пресс-конференции 17 марта.

"Экономика России уничтожена. Будет ли дефолт завтра или послезавтра, уже не имеет значение", - заявил Автономов.

Он сообщил данные о потерях российской стороны с начала военных действий на Украине. По данным украинской стороны, Россия потеряла 14 000 военнослужащих, 430 танков и более 80 самолетов.

Представляя потери украинской стороны, Автономов отметил, что у Украины 1300 погибших. По его словам, среди погибших более 100 детей.

Автономов отметил, что в Мариуполе 16 марта было уничтожено здание театра, где находилось до 1000 женщин и детей: "Вчера вечером был нанесен удар тяжелым боеприпасом по зданию Мариупольского театра, в помещениях которого пряталось до 1000 женщин и детей. Здание фактически уничтожена. Сколько там жертв, сейчас сказать невозможно, поскольку город блокирован, спасать людей и разгребать завалы сейчас некому."