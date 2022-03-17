СМИ: антироссийские санкции стали в итоге рестрикциями для всего мира

Ограничительные меры в отношении России, введенные США и их союзниками, стали в итоге санкциями для всего мира, они делают слабее государства, которые их вводят, но мало вредят тем, против кого направлены. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение изложено в материале, опубликованном в четверг в газете The Australian.

По мнению издания, антироссийские рестрикции "ведут к еще большему сближению России с Китаем". "Индия и Китай, две самые густонаселенные страны, не присоединились к санкционному давлению, что гарантирует России доступ к их рынкам и так или иначе к остальному миру. Если бы те, кто требуют ужесточения санкций, лично несли бы обусловленные ими расходы, [эти меры] никогда бы не были введены. Но расходы ложатся на группы населения с низким уровнем дохода", - говорится в статье. В ней отмечается, что санкции против РФ уже стали причиной глобальных потрясений в мировой экономике и "нанесли существенный ущерб США и Европе", хотя худшее еще впереди.

Также газета напоминает, что односторонние ограничительные меры никогда в истории человечества не были действенным инструментом - ни в политике, ни в экономике. "Они почти всегда имеют непредсказуемые последствия и часто выходят из-под контроля. Сегодня мы видим, как страны, охваченные безумием, вводят все более жесткие санкции, не задумываясь об их воздействии или справедливости", - указывается в материале. По мнению его авторов, чтобы отправить Москве послание, "в черные списки вносят российских музыкантов и танцоров, исключают из университетских учебных программ по литературе произведения русских авторов, и даже русским кошкам запретили участвовать в международных конкурсах". "Что дальше?" - задается вопросом издание.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств сообщили о введении санкций против российских физических и юридических лиц.