Группа быстрого реагирования Омбудсмена Армении выехала в Сюник для ознакомления с ситуацией вокруг Неркин Анда

Защитник прав человека Кристине Григорян коснулась публикаций в прессе относительно ситуации вокруг Неркин Анда, и сообщила, что на данный момент группа быстрого реагирования Омбудсмена отправилась в Сюник для изучения проблемы на месте.

«Перед группой быстрого реагирования стоит задача на месте определить проблемы, связанные с угрозами жизни и безопасности жителей общины. Все будет зафиксировано», - сообщила Кристине Григорян журналистам.

По словам Омбудсмена, за это время они были на связи с Министерством обороны и с органами местного самоуправления.

«В результате проведенных исследований мы опубликуем наши выводы. В соответствии с этим, представим проблемы и предложения», - добавила Кристине Григорян.

Она сообщила, что намерена посетить Сюник в начале апреля.