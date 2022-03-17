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Министр труда и социальных вопросов Армении обсудил с латвийским коллегой перспективы сотрудничества

Министр труда и социальных вопросов Армении обсудил с латвийским коллегой перспективы сотрудничества

В рамках визита в Нью-Йорк министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян встретился с министром благосостояния Латвийской Республики Гатисом Эглитисом. Как сообщает «Арменпресс», в ходе встречи были обсуждены возможные варианты двустороннего сотрудничества в сфере труда и социальной защиты, была подчеркнута необходимость реализации совместных программ, направленных на укрепление экономического положения женщин.

Нарек Мкртчян отметил важность оцифровки социальных услуг, защиты прав лиц с ограниченными возможностями, изучения лучшего латвийского опыта и, при необходимости, его внедрения.

Стороны выразили готовность предпринять соответствующие шаги по расширению сотрудничества.


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