Российские войска находятся в 20 км от центра Киева: Денис Автономов

Россиийские войска стоят 20 км от центра Киева по левому берегу Днепра. как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс конференции в посольстве Еревана сообщил журналистам временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов.

“Они пытались несколько раз окружить этот город. Насколько мне известно, современные методики ведения войны не дают алгоритма взятия города с населением 3,5 миллиона, а с агломерацией – 8-10 миллионов. Для всех остается загадкой – как они собираются штурмовать Киев. Изначально штурм больших городов – Киева, областных центров не предполагался. Они рассчитывали войти и пройти парадом, они везли с собой парадную форму на своей технике. Они не рассчитывали, что будет сопротивление”, - сказал украинский дипломат.